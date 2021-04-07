Глава Фонда госимущества заявил, что ему предлагали взятку в $5 млн

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что за полтора года работы на этой должности ему неоднократно поступали угрозы. Кроме того, некоторые люди предлагали чиновнику взятки: часть из них он "сдал" Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Об этом глава Фонда госимущества рассказал в интервью изданию "Гордон". Сенниченко отметил, что нескольких взяткодателей уже отправили под суд.

"Защищаемся. У нас есть, скажем так, контрметоды. Нескольких взяткодателей я лично сдал в НАБУ, они уже под судом. Первый мне $5 млн взятки пытался дать, второй – $800 тыс., третий – $100 тыс", – сказал глава Фонда.

По словам Сенниченко, сейчас Фонд вместе с САП и НАБУ, а также через суды занимается восстановлением контроля государства над комбинатом, обратно возвращают 49% акций. Из-за этого на орган власти со всех сторон оказывают давление.

"Представляете, какое давление на нас оказывается со всех сторон? И это лишь пару примеров. И так все, за что ни возьмись. Наша философия и наша победа в том, что мы ко всем относимся одинаково, ни для кого не делаем преференций", – отметил Сенниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Среди них и Юрий Зонтов – брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.