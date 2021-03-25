Київ вирішив послабити карантинні обмеження в транспорті

У Києві починаючи з п'ятниці, 26 березня, наземний громадський транспорт зможе перевозити більше людей – 50% від загальної пасажиромісткості замість 50% сидячих місць.

Про це 25 березня повідомив Київпастранс на своєму Telegram-каналі. Нові правила ввела в дію своїм рішенням Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Громадський транспорт перевозитиме не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів – сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу", – сказано в повідомленні.

Водночас громадянам нагадали, що правила карантину через коронавірус у транспорті залишаються, "хоча і стають менш суворими".

Нагадаємо:

У Святошинському районі Києва 25 березня на кінцевій зупинці трамвая №3 утворилася величезна черга, яка розтягнулася більш ніж на 100 метрів – від початку перону і до кас вестибюля, розташованого під землею.

Того ж дня водії маршруток у столиці продовжували порушувати карантинні обмеження, які стосуються перевезення людей. Маршрутні автобуси їздили "забитими", а кияни буквально притискалися в салоні одне до одного.

Місцева влада заявляла, що поки не планує вводити спецпропуски в громадському транспорті столиці через посилення карантинних обмежень.

У Києві протягом минулої доби, 24 березня, зареєстрували 1267 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці обмежити користування громадським транспортом, адже він працює для киян, які працюють у сфері життєзабезпечення міста.