В Киеве образовалась 100-метровая очередь на трамвай. Видео

В Святошинском районе Киева в четверг, 25 марта, на конечной остановке трамвая №3 собралось большое количество пассажиров.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, очередь растянулась более чем на 100 метров – от начала перрона и до касс вестибюля, расположенного под землей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Ожидая транспорт, люди практически не придерживались безопасной дистанции, но подавляющее большинство из них было в масках. Среди нарушителей – в основном молодежь, которая находилась в толпе без средств защиты или сдвинув их на подбородок.

Сотрудники станции сообщили OBOZREVATEL, что считают пассажиров и пускают их на платформу таким образом, чтобы не превышать разрешенное количество.

Отметим, что в Киеве в четверг, 25 марта, водители маршруток продолжают нарушать карантинные ограничения, которые касаются перевозки людей. Часто маршрутные автобусы ездят "забитые", а киевляне буквально прижимаются в салоне друг к другу.

При этом в коммунальном транспорте количество пассажиров не превышало число мест для сидения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение прошлых суток, 24 марта, зарегистрировали 1267 случаев коронавирусной болезни COVID-19.