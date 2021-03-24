Общественный транспорт в Киеве работает не для всех – КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы ограничить пользование общественным транспортом, ведь он работает для киевлян, которые работают в сфере жизнеобеспечения города.

Об этом он заявил на ежедневном пресс-брифинге, во вторник, 24 марта.

"Сегодня нам необходимо разорвать цепь заболеваемости. Остановить расползание вируса. Иначе – медицинская система не справится с таким количеством больных! Практически все силы в медицинских учреждениях брошены на помощь пациентам с коронавируса. А еще у нас немало киевлян с другими заболеваниями, которым тоже нужна помощь врачей. Привозят пациентов и с неотложными случаями. Думаем и об этом Если "ляжет" медицинская система, кто будет нам помогать, кто будет спасать здоровье и жизни киевлян?", – заявил Кличко.

Он же и напомнил, почему в столице ввели строгий карантин. "Именно поэтому мы, не дожидаясь решений правительства, ввели с 20 марта по 9 апреля строгие карантинные ограничения в столице. А уже с 23 марта их ввел и правительство, отнеся Киев к "красной" зоны эпидемиологической опасности. Соответственно в городе действуют все ограничения "красной" зоны ", – сказал мэр столицы.

Вместе с тем он отметил, что столичные власти не останавливали работу общественного транспорта в городе.

"Мы добились того, чтобы под запрет не попал общественный транспорт. Он в столице работает – по определенному регламенту и с соблюдением норм безопасности. С наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. И здесь бы я хотел подчеркнуть! Общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных делах. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города. Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Какие делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса ", – подчеркнул мэр Киева.

Он пояснил, что решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые работают на критически важных предприятиях столицы.

"Напомню, даже в самый сложный период первой волны вируса метро, например, не закрывали в тех же Милане или Нью-Йорке. Но в нем ездило очень мало пассажиров. – только те, кому действительно нужно добраться на работу. Поэтому давайте сознательно относиться к ситуации и реалий, в которых живем уже больше года! Понимать все риски собственной легкомысленности", – призвал Кличко.

Глава КГГА отметил, если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице.

"Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Если не работало метро, а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам, - сказал мэр. - И также напомню, что, по ограничениями" красной "зоны, учреждения, учреждения, предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 23 марта, коронавируса в Киеве заразились 1300 человек , что стало рекордом с начала 2021 года.