Із Києва до Броварів запустять сучасну електричку

Із Києва до Броварів пустять електричку з модернізованими вагонами від "Укрзалізниці".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Міський голова Броварів зазначив, що для реалізації проєкту залізничного сполучення Бровари-Київ "Укрзалізниця" планує повністю модернізувати 8 поїздів, кожен із яких матиме 10 вагонів. Перший та останній вагони обладнають спеціальними платформами та місцями для людей з інвалідністю. Також нові вагони стануть зручними для велосипедистів.

"За попереднім проєктом електричка курсуватиме від нової платформи, яка буде збудована поблизу стадіону "Спартак". Це місце розташування обрали невипадково, адже станція буде розташована в пішій доступності від центру, Масиву, та району Ярослава Мудрого-Грушевського", – повідомив Сапожко.

Щодо напрямку та кінцевої точки маршруту в Києві наразі є дві пропозиції: через станцію Дарниця сполучити Бровари з Центральним залізничним вокзалом або пустити потяги в напрямку станції Почайна.

Вартість проїзду новим видом транспорту може становити 15 гривень. Дістатися до міста-супутника можна буде за 20-30 хвилин.

Терміни реалізації проєкту поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спільнота Європейської Бізнес Асоціації розповіла про суттєві поліпшення в роботі "Укрзалізниці" останнім часом. Терміни доставлення вантажів скоротилися більш ніж удвічі порівняно з 2019 роком.