Данець знову захотів помити вікна в поїзді УЗ, але вони виявилися чистими. Фото

У Києві стався курйозний випадок. Данець Йоханнес Вамберг, який раніше помив брудне вікно поїзда УЗ, захотів повторити прибирання, проте, коли він прийшов на Центральний залізничний вокзал столиці, то виявилося, що поїзди були чистими.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій у соцмережі висміяв невдалий похід данця. Відповідний коментар він залишив під публікацією користувача Facebook Ярослава Юрчишина.

"А вчора хайпу не вийшло, прийшов, а вагони та вікна чисті", – написав Криклій.

Іноземець різко відреагував на тролінг Криклія.

"Ще раз про хайп. Я просто хотів помити вікно, не "хайпанути". Тому вважаю вашу фразу "цього разу не вийшло" некоректною. Справа не в хайпі, а в нехлюйському ставленні до пасажирів. Якщо оцінити ставлення держави до своїх громадян за станом поїзда, то видно, як Україна відстає і не поважає власних жителів", – відповів Йоханнес Вамберг.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажир поїзда "Укрзалізниці" сполученням Ізмаїл – Київ, данець Йоханнес Вамберг Андерсен змушений був купити швабру і мийний засіб, щоб очистити вікно свого вагона.