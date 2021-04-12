Датчанин снова захотел помыть окна в поезде УЗ, но они оказались чистыми. Фото

В Киеве произошел курьезный случай. Датчанин Йоханнес Вамберг, который ранее помыл грязное окно поезда УЗ, захотел повторить уборку, однако, когда он пришел на Центральный ж/д вокзал Киева, оказалось, что поезда были чистыми.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в соцсети высмеял неудачный поход датчанина. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией пользователя Facebook Ярослава Юрчишина.

"А вчера хайпа не вышло, пришел, а вагоны и окна чистые", – написал Криклий.

Иностранец резко отреагировал на троллинг Криклия.

"Ещё раз про хайпу. Я просто хотел помыть окно, не "хайпануть". Поэтому считаю вашу фразу "в это раз не получилось" некорректной. Дело не хайпе, а в наплевательском отношении к пассажирам. Если оценить отношение государства к своим гражданам по состоянию поезда, то видно как Украина отстаёт и не уважает жителей страны", – ответил Йоханнес Вамберг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажир поезда "Укрзалізниці" сообщением Измаил – Киев, датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен вынужден был купить швабру и моющее средство, чтобы очистить окно своего вагона.