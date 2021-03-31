COVID-19 у Києві: за добу зафіксували 1100 хворих

У Києві протягом минулої доби, 30 березня, зареєстрували 1100 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1720 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

Станом на ранок середи, 31 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 674 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 11 226 – виявлено за минулу добу.

Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників. Було госпіталізовано – 5558 осіб, летальних випадків – 407.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 18 668 українців.

Зазначимо, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська вважає, що офіційну статистику щодо коронавірусу в країні можна множити на десять.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 29 березня зареєстрували 1422 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.