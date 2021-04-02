COVID-19 у Києві: на Подолі влаштували масові гуляння з порушенням карантину. Відео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Життя столиці
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7,1 т.
Люди не дотримувались дистанції та гуляли без масок

У Подільському районі Києва 1 квітня на Контрактовій площі ввечері пройшли масові гуляння, на яких люди порушували карантинні обмеження.

На відео, розміщеному в соцмережі Дмитром Раімовим, можна побачити, що більшість присутніх – молодь (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Контрактова площа. Київ. Коли лікарні переповнені. Коли ні влади, ні поліції. І справедливості теж немає", – підкреслив Раімов.

Люди не дотримувались дистанції та гуляли без масок.

Більшість молодих людей була без масок, також під час "вечірки" ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

Зазначимо, в Києві 1 квітня зареєстрували 1164 випадки коронавірусної хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксовано у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (+1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

Всього за добу в Україні зареєстровано рекордні 19 893 випадки хвороби. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники. Було госпіталізовано – 5040 осіб, летальних випадків – 433.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 31 березня зареєстрували 1150 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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