У Києві землю для квартир незрячим захопив рейдер: журналістка розкрила схему

Землю в Києві, яка належала Українському товариству сліпих (УТОС) на праві постійного користування та де повинні були побудувати квартири для незрячих, захопили через рейдерську схему.

Про це на своїй сторінці у Facebook 23 березня заявила головна редакторка видання "Страна" Світлана Крюкова. Вона розповіла, що представники товариства звернулися до неї по допомогу, крім того, лист було надіслано президенту Володимиру Зеленському.

За даними журналістки, ділянку захопив якийсь Андрій Дудник, "який уявив себе зухвалим рейдером і почав хитати будівництво".

Крюкова повідомила, що незрячі стоять у черзі на квартири з 1997 року. "Кілька років тому знайшовся забудовник, Edelburg development, який взяв зобов'язання побудувати та видати сліпим належне. Він почав підтримувати їх замовленнями", – написала вона.

Після початку будівництва ділянку по сусідству викупив Дудник, де почали зводити бізнес-школу. Власник землі також, як написала Крюкова, "вирішив, що територія навпроти, де будується дім, йому теж стане в нагоді".

"А далі все за схемою – псевдоактивісти, ручна лобістська організація на три ***нуті баби, що кричать про "зелені насадження" й "історичну забудову", тітушки, потім подають позов про те, що акт постійного користування землею незаконний, і починаються каруселі", – продовжила журналістка.

Далі на переговорах Дудник, як заявила вона, "банально шантажував забудовників із метою знецінити проєкт і викупити його за безцінь".

Проти нього було порушено справу, але "суд першої інстанції відмовив, корумпована апеляція винесла рішення на користь рейдера і залишила цілу компанію сліпих без житла", написала головна редакторка українського видання.

"Тепер незрячі разом із забудовником подають у касацію в надії на те, що справу візьме під патронат президент", – розповіла Крюкова.

Додамо, що журналістка побувала в установі на Подолі, де працюють незрячі. Вона емоційно описала обстановку там, зазначивши, що це навіть "не музей совка, це мавзолей безнадії".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що земельні пільги ветеранів війни на Донбасі зловмисники використовують як інструмент корупційних схем, щоб отримати сотні гектарів земель державної власності.