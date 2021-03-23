В Киеве землю для квартир незрячим захватил рейдер: журналистка раскрыла схему

Землю в Киеве, которая принадлежала Украинскому обществу слепых (УТОС) на праве постоянного пользования и где должны были построить квартиры для незрячих, захватили с помощью рейдерской схемы.

Об этом на своей странице в Facebook 23 марта заявила главный редактор издания "Страна" Светлана Крюкова. Она рассказала, что представители общества обратились к ней за помощью, кроме того, письмо было направлено президенту Владимиру Зеленскому.

По данным журналистки, участок захватил некий Андрей Дудник, "возомнивший себя дерзким рейдером, который начал шатать стройку".

Крюкова сообщила, что незрячие стоят в очередь на квартиры с 1997 года. "Несколько лет назад нашелся застройщик, Edelburg development, который взял обязательство построить и выдать слепым положенное. Он начали поддерживать их заказами", – написала она.

После начала стройки участок по соседству выкупил Дудник, где начали возводить бизнес-школу. Владелец земли также, как написала Крюкова, "решил, что территория напротив, где строится дом, ему тоже пригодится".

"А дальше все по схеме – псевдоактивисты, ручная лоббистская организация на три ***нутые бабы, кричащие про "зелени насаждення" и "историчну забудову", титушки, затем подают иск о том, что акт постоянного пользования землей незаконный и начинаются карусели", – продолжила журналистка.

Далее на переговорах Дудник, как заявила она, "банально шантажировал застройщиков с целью обесценить проект и выкупить его по дешевке".

Против него было открыто дело, но "суд первой инстанции отказал, коррумпированная аппеляция вынесла решение в пользу рейдера, и оставила целую компанию слепых без жилья", написала главред украинского издания.

"Теперь незрячие вместе с застройщиком подают в кассацию в надежде на то, что дело возьмет под патронат президент", – рассказала Крюкова.

Добавим, что журналистка побывала в учреждении на Подоле, где работают незрячие. Она эмоционально описала обстановку там, отметив, что это даже "не музей совка, это мавзолей безнадеги".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что земельные льготы ветеранов войны на Донбассе злоумышленники используют как инструмент коррупционных схем, чтобы получить сотни гектаров земель государственной собственности.