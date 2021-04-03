Топ-5 нових фільмів 2021 року, які вже можна подивитися в інтернеті

Через посилення карантину в країні не всі можуть піти до кінотеатру, щоб подивитися новий фільм на великому екрані.

А за останні кілька місяців гарних новинок вийшло чимало, і багато з них з'явилося в інтернеті. OBOZREVATEL зібрав кращі кінокартини різних жанрів, які точно порадують кіноманів.

1. "Дрібниці"

Рейтинг IMDb – 6,3

Актори: Дензел Вашингтон, Джаред Лето, Рамі Малек, Наталі Моралес

Кримінальний трилер "Дрібниці" триматиме глядачів у напрузі з першої і до останньої хвилини. Дія відбувається в Лос-Анджелесі. Заступник шерифа Керн Джо Дікон (Рамі Малек) намагається спіймати небезпечного серійного вбивцю, який не залишає слідів. Потрібно звертати увагу на кожну дрібницю, адже саме вони – ті крихти, за якими можна вистежити злочинця.

2. "Поїздка в Америку 2"

Рейтинг IMDb – 5,4

Актори: Едді Мерфі, Джеймс Ерл Джонс, Шарі Хедлі, Арсенио Холл

Режисери вирішили повторити успіх культової комедії з Едді Мерфі і зняли другу частину "Поїздки в Америку" більш ніж 30 років по тому. За сюжетом, принц Акім стає королем африканської країни Замунди після смерті батька. Тепер йому потрібно відшукати спадкоємця чоловічої статі, а для цього треба повернутися в Америку, в те саме місто, де він шукав кохання десятки років тому.

3. "Перспективна дівчина"

Рейтинг IMDb – 7,5

Актори: Кері Малліган, Лаверн Кокс, Адам Броді, Тому Бернем

Ця кінокартина номінована на Оскар і обов'язкова до перегляду всім без винятку. У центрі сюжету – Кассандра Томас (Кері Малліган), яка в минулому мріяла про кар'єру медика, а зараз працює в кав'ярні. Плани дівчини розбилися вщент, коли її найкращу подругу жорстоко зґвалтували хлопці з університету. Відтоді Кессі прикидається п'яною і мститься всім чоловікам, які знайомляться з нею в барах.

4. "Аферистка"

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Розамунд Пайк, Пітер Дінклейдж, Ейса Гонсалес, Кріс Мессіна

У центрі подій чорнокомедійного трилера "Аферистка" опиниться Марла (Розамунд Пайк) – цинічна юристка, яка зробила нібито легальний бізнес на пенсіонерах. Жінка зі своєю коханою знаходила літніх людей, яких можна відправити в будинок для старих, а їхнє майно продати. І наступна жертва афери мала стати теж легкою наживою, проте виявилося, що її син (Пітер Дінклейдж) очолює російську мафію.

5. "Загублене серце"

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Том Голланд, Сіера Браво, Джек Рейнор, Майкл Рісполі

Дія фільму відбувається охоплює декілька десятків років. У центрі – історія двох молодих людей, які закохуються, проте обставини заважають їм бути разом. Американський санітар Ніко Вокер (Том Голланд) повертається з війни з Іраку з недіагностованим посттравматичним синдромом і його життя починає скочуватися в прірву.

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