Так, друзья – сегодня будет большой и интересный пост из ставшей мега-популярной рубрики моего блога "кино". В планах написать большую рецензию на необычный советский фильм "Выше Радуги", ну а сегодня мы поговорим о мрачных советских телесериалах, – пишет белорусский блогер Максим Мирович в своем персональном блоге mirovich.media.

Что вспоминаете вы, когда слышите словосочетание "советский сериал"? Я думаю что те, кто постарше – вспомнят фильмы вроде "Семнадцать мгновений весны" или "Место встречи изменить нельзя", а те кто помладше – детский телесериал "Гостья из будущего". Происходит так потому, что как правило люди держат в памяти 10-15% действительно неплохих фильмов, и совершенно забывают про 80-90% невероятного шлака, который показывали в те годы.

В общем, тут точно такая же ситуация, как с советскими мультиками – выросшие в СССР помнят яркие и весёлые "Пластилиновую ворону", "Тайну Третьей планеты" и "Остров сокровищ", совершенно забыв про 80-90% анимационного кукольного шлака, собранного из спичек и желудей. Примерно так же практически забыты и мрачные советские сериалы — которые зачем-то снимали и показывали в СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про мрачные и убогие советские сериалы.

В начале поста ещё раз перечислю хорошие советские сериалы, которые запомнились и были действительно неплохими. Во-первых – это, конечно, "Место встречи изменить нельзя" – который в советские годы смотрели, главным образом, из-за Высоцкого, который вытягивал весь фильм. Кроме того, сериал имел неполитизированный сюжет, который не вызывает отвращения и сегодня.

Во-вторых – "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" – редкий пример удачной советской экранизации английской классики с хорошо подобранными актёрами, недешевыми декорациями (редкость для советского кино) и отличной музыкой Дашкевича. Смотрится сериал стильно даже и сейчас.

С некоторой натяжкой к хорошим сериалам можно отнести и "Семнадцать мгновений весны" – хотя бы потому, что в этом фильме немцы впервые не были показаны карикатурными дурачками. Хотя, конечно, сейчас фильм сильно устарел.

В четвёртых – несколько сериалов вроде "Большая перемена" – которые смотрятся, главным образом, благодаря актёрской игре. Сюда же записываем детские сериалы вроде "Гостья из будущего" и "Приключения Электроника" – хотя невнятный и размазанный сюжет последнего меня лично никогда не привлекал.

Вот это, пожалуй, и всё. За все советские годы во всём огромном СССР не сняли больше ни одного смотрибельного сериала, зато сняли тонны, десятки часов абсолютного шлака про войну, революцию да про таёжные дали – который был абсолютно несмотрибелен даже в советские годы и канул в Лету вместе с концом СССР. О нём мы и поговорим ниже.

Невнятная советская муть, снятая во времена брежневского застоя и как раз хорошо передающая ощущение того времени – такая же серая и безрадостная. Сериал рассказывает о жизни Сибири в XX веке, и в каждой серии показана какая-то мрачная сельская жизнь российской глубинки столетней давности, причём показывает её именно с советского ракурса – как плохо жилось при "проклятом царизме" и как "хорошо" стало жить при СССР.

Думаю, что не в последнюю очередь сериал не пользовался популярностью именно поэтому – он имел не только низкопробную съёмку и постановку, но и лживый сюжет с "плохими беляками и кулаками" и "хорошими красными". В Сибири-то люди уж точно знали, что "кулаки – это на самом деле нормальные и работящие хозяева, и из-за этой внутренней фальши сериал не пользовался популярностью.

Помню, в моём детстве его как-то пару раз показали по ТВ, но в Беларуси девяностых сериал выглядил каким-то ископаемым, чудовищным анахронизмом и как-то завял сам собой — года после 1996-го его не показывали уже никогда.

Ещё один советский сериал про таёжные дали, поставленный Свердловской киностудией — это кстати, та самая шарага, которая сняла более 50 низкопробных мультфильмов, слепленных из говна и веток и озвученных писклявыми голосами пожилых советских актрис.

Хотя сюжет сериала повествует не про СССР, а про события столетней давности — но по сути фильм всё равно является совковым, так как несёт в себе чисто совковый посыл — нажитое богатство не принесёт счастья, жить нужно честно зато бедно и хранить ключи под ковриком. Частная инициатива, творчество, желание улучшить свою жизнь — всё это поэтапно смешивается с говном, внушая зрителю мысль, что абсолютно все инициативные и состоятельные люди на самом деле нажили свои капитала убийствами и грабежом. По этим параметрам сериал можно отнести к токсичным совковым фильмам, программирующим на бедность и нищету.

Точно так же, как и "Тени исчезают в полдень", сериал помер сам собой вместе с концом СССР и более никогда не показывался по телевидению.

Сериал, своим сюжетом практически в точности повторяющий "Тени исчезают в полдень". Плохая жизнь при "тяжёлом царизме", затем свет великой революции и борьба с "кулаками", борьба с "белыми" и прочий бред, показанный с чисто совковых позиций. В фильме не показаны ни репрессии, ни ГУЛАГ— которые был, наверное, вообще центральными событиями в жизни Сибири 1930-х годов — но ничего этого в фильме нет.

Как и описанные выше ленты, сериал умер в девяностые не только благодаря мрачным съёмкам на низкопробную плёнку "Свема", но и благодаря вот этой внутренней лживости сюжета — которую ощущал каждый, кто жил в СССР, и даже фанаты советского строя чувствовали, что "в фильме что-то не то", его никто не любил.

Вы таки будете смеяться, но это ещё один фильм про... да-да, про жизнь "обычной крестьянской семьи" в каких-то безымянных сибирских далях, которые проходят через "ужасы царизма", затем освещаются светом Великой Революции, потом "борятся с кулаками" ну и дальше вы поняли. В этот раз создатели разродились аж 19-ю сериями советской Санта Барбары — так как в советские годы такая работа оплачивалась исходя из количества налепленного материала, то и налепить стремились побольше. А ещё доставляют пафосные названия серий — "Судьбы человеческие", "Огнём крещённые", "Опалённая любовь", "Бессмертие" и т.д.

В девяностые годы сериал быстро сдох, но не сразу — в 1996 году режисёры (зачем? для чего?) перемонтировали картину под новый телестандарт, отреставрировав её и восстановив эпизоды, ранее вырезанные. В таком виде фильм демонстрировался один раз — после чего исчез навсегда.

Отдельным разделом хочется рассказать про множество низкопробных советских "детективных" сериалов — которых сняли настолько много, что перечислять их все не хватит целого поста. Про некоторые из этих детективов я уже рассказывал вот в этом посте; сюжеты там всегда одинаковые и по-советскому убогие — жил человек, все думали что он хороший работник и инициативный общественник, но как оказалось он имел тёмное прошлое — украл с овощебазы целую машину лука и морковки!

Я не шучу, именно об этом снят например пятисерийный фильм "Профессия следователь" — который начинается как интересный западный детектив, но в итогое сводится к воровству лука и чеснока с провинциальной овощебазы. И практически все совковые "детективные" сериалы имели такой же кислый и убогий сюжет — о котором сейчас никто и не вспомнит. "Холмс" Конан Дойля остался, а про эту совковую кислятину в девяностые годы успешно забыли.

Ну что тут сказать? Как видите, советские сериалы были прямым воплощением и отражением советской жизни — были такими же кислыми и неинтересными, как и вся жизнь в совке в целом. Сюжет был насквозь фальшивым, картинка — некачественной и тёмной, сюжет был растянутым — под такой монотонный фильм в самый раз хорошо было дремать после обеда, потому что там не было резких звуков и действий.

Что интересно — люди в основном не принимали эти фильмы, чувствовали их внутненнюю совковкую фальшь, в годы СССР смотрели только от отсутствия выбора и успешно забыли все эти фильмы, как только СССР закончился.

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно. Смотрели советские сериалы? Любили их?

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