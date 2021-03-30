"Папік 2": про що перший сезон серіалу

29 березня на телеканалі "1+1" стартувала прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Папік", який завоював любов багатьох глядачів. Автори ідеї обіцяють, що в продовженні історії буде ще більше інтриги і несподіваних поворотів. Значить, саме час згадати, з чого ж усе починалося.

Головні герої Олександр Миколайович Меркулов (Станіслав Боклан) і Єлизавета Якушева (Дар'я Петрожицька) переживають нелегкі часи, і саме в цей момент їхні долі перетинаються (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Забутий усіма пенсіонер, у минулому один із найкращих акторів країни, вирішує покінчити життя самогубством через важку депресію. Наостанок він хоче як слід повеселитися, тому на наявні гроші вирушає в барбер-шоп, де професіонали змінюють його зовнішність до невпізнання.

Після цього Олександр Миколайович йде до нічного клубу, в якому знайомиться з прекрасною дівчиною на ім'я Ліза. Вона приймає його за мільйонера і вирішує завести з чоловіком бурхливий роман.

У кожній новій серії герої стикаються з новими випробуваннями і краще пізнають одне одного. У фінальній серії першого сезону, коли в Олександра Миколайовича трапляється другий інфаркт, Ліза готова зробити нелегкий вибір, щоб врятувати близьку людину – повернутися до свого залицяльника Геннадія. Бо ж це єдиний спосіб отримати доступ до грошей.

OBOZREVATEL повідомляв, коли і де дивитися "Папік 2". На офіційній сторінці серіалу в Instagram ідеться, що перші серії вже подивилося 3,3 мільйона глядачів. Прем'єра відбулася на каналі "1+1" у понеділок, 29 березня, о 20.45.