"Папик 2": о чем первый сезон сериала

29 марта на телеканале "1+1" стартовала премьера второго сезона комедийного сериала "Папик", который завоевал любовь многих зрителей. Авторы идеи обещают, что в продолжении истории будет еще больше интриги и неожиданных поворотов. Значит, самое время вспомнить, с чего же все начиналось.

Главные герои Александр Николаевич Меркулов (Станислав Боклан) и Елизавета Якушева (Дарья Петрожицкая) переживают нелегкие времена и именно в этот момент их судьбы пересекаются (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Забытый всеми пенсионер, в прошлом один из лучших актеров страны, принимает решение покончить жизнь самоубийством из-за тяжелой депрессии. Напоследок он хочет как следует повеселиться, поэтому на оставшиеся деньги отправляется в барбер-шоп, где профессионалы меняют его внешность до неузнаваемости.

После этого Александр Николаевич идет в ночной клуб, в котором знакомится с прекрасной девушкой по имени Лиза. Она принимает его за миллионера и решает завести с мужчиной бурный роман.

В каждой новой серии герои сталкиваются с новыми испытаниями и лучше узнают друг друга. В финальной серии первого сезона, когда у Александра Николаевича случается второй инфаркт, Лиза готова сделать нелегкий выбор, чтобы спасти близкого человека – вернуться к своему ухажеру Геннадию. Ведь это единственный способ получить доступ к деньгам.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда и где смотреть "Папик 2". На официальной странице сериала в Instagram сообщается, что первые серии уже посмотрело 3,3 миллиона зрителей. Премьера состоялась на канале "1+1" в понедельник, 29 марта в 20.45.