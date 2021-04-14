Netflix продовжив серіал 'Бріджертони' на два сезони

Стримінговий сервіс Netflix продовжив серіал "Бріджертони" на третій та четвертий сезони. Зараз у виробництві знаходиться друга частина.

Як пише видання The Hollywood Reporter, у творчої команди є декілька "крутих задумів на майбутнє, і глядачі впадуть від них у обморок". Крім того, Netflix планує займатися "Бріджертонами" ще дуже довгий час.

"Бріджертони" підкорили нас наповал. Творча команда, очолювана Шондою Раймс, знала матеріал, з яким працювала, і представила нам прекрасну, емоційну і романтичну драму", – сказали в стримінговому сервісі.

Зазначимо, що американський інститут кіно включив "Бріджертонів" у десятку найкращих телепроєктів 2020 року.

Серіал "Бріджертони": про що перший сезон

Дія сюжету розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства у Великобританії. У центрі уваги – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Старша донька сімейства, Дафна Бріджертон, уже подорослішала, й батьки вирішують, що настав час їй подумати про заміжжя. Дафна починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають її.

Після чергової невдачі, коли героїня перебуває в стані апатії й впевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в її житті з'являється герцог Гастінгс. І хоча спочатку стосунки Дафни та герцога більше схожі на неприязнь, ніж симпатію, дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними одне одному. Дафну Бріджертон осяває геніальна ідея, як вона може виконати вимоги батьків.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, стримінговий сервіс Netflix представив нових акторів, які знімуться в другому сезоні серіалу "Бріджертони". Серед них Чарітра Чандран, Шеллі Конн, Калам Лінч і Руперт Янг.