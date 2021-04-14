Netflix продлил сериал 'Бриджертоны' на два сезона

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на третий и четвертый сезоны. На данный момент в производстве находится вторая часть.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, у творческой команды есть несколько "крутых задумок на будущее, и зрители упадут от них в обморок". Кроме того, Netflix планирует заниматься "Бриджертонами" еще очень долгое время.

"Бриджертоны" сразили нас наповал. Творческая команда, возглавляемая Шондой Раймс, знала материал, с которым работала, и представила нам прекрасную, эмоциональную и романтическую драму", – сказали в стриминговом сервисе.

Отметим, что американский институт кино включил "Бриджертонов" в десятку лучших телепроектов 2020 года.

Сериал "Бриджертоны": о чем первый сезон

Действие сюжета разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела, и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, когда героиня пребывает в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стриминговый сервис Netflix представил новых актеров, которые снимутся во втором сезоне сериала "Бриджертоны". Среди них Чаритра Чандран, Шелли Конн, Калам Линч и Руперт Янг.