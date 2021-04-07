Netflix назвав основний акторський склад другого сезону серіалу "Бріджертони"

Стримінговий сервіс Netflix представив нових акторів, які знімуться в другому сезоні серіалу "Бріджертони". Серед них Чарітра Чандран, Шеллі Конн, Калам Лінч і Руперт Янг.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. Так, в продовженні шоу Чандран зіграє дебютантку Едвіну Шарма – молодшу сестру героїні Сімони Ешлі, а Конн зіграє леді Мері, яка через скандал змушена повернутися в Лондон зі своїми доньками.

Герой Калама Лінча – Тео Шарп, робочий, який хоче вести боротьбу за справедливість. Руперт Янг зіграє Джека, нового члена спільноти, пов'язаної з однією з найвідоміших сімей Англії.

За словами інсайдерів, основою для другого сезону "Бріджертонів", швидше за все, стане роман Джулії Квін "Віконт, який кохав мене". Одна з головних історій в продовженні – пошук нареченої для Ентоні Бріджертон, якого глядачі бачили в першому сезоні. Його сестра Дафна теж повернеться в продовженні. Очікується, що зйомки почнуться вже цієї весни.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка серіалу "Бріджертони", який зіграв у стрічці герцога Гастінгса, реге-Жан Пейдж не з'явиться в другому сезоні телепроєкту. Чоловік зізнався, що не планував надовго затримуватися в шоу.