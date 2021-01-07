В Україні відремонтують і побудують майже 7 тисяч км доріг: названо головні проєкти

Державне агентство автомобільних доріг України має намір відремонтувати або побудувати близько 7 тисяч кілометрів автодоріг.

Одним із головних проєктів має стати будівництво найдовшої автотраси в країні. Дорога, яка пройде з міста Стрий у Львівській області до Покровська в Донецькій області, повинна зв'язати захід і схід України. Про це повідомляє УНІАН.

Також на 2021 рік заплановано будівництво великої Київської обхідної дороги. Очікується, що проєкт завершать до 2025 року. Орієнтовна вартість його реалізації складе 85 млрд гривень.

Крім того, "Укравтодор" планує відремонтувати 150 мостів – це майже вдвічі більше, ніж в минулому році.

Зокрема, крім запланованого відкриття моста в Запоріжжі, ще одним стратегічним проєктом стане міст через Дніпро в місті Кременчук (Полтавська область). "Укравтодор" розраховує завершити будівництво в найближчі три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник міністра інфраструктури України, експерт з транспортних питань Олександр Кава заявив, що в недалекому майбутньому з'явиться кілька платних доріг. Першим стане ділянка Київ – Біла Церква.

Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні побудують у 2024 році.