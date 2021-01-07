В Украине отремонтируют и построят почти 7 тысяч км дорог: названы главные проекты

Государственное агентство автомобильных дорог Украины намерено отремонтировать или построить около 7 тысяч километров автодорог.

Одним из главных проектов должно стать строительство самой длинной автотрассы в стране. Дорога, которая пройдет из города Стрый во Львовской области до Покровска в Донецкой области, должна связать запад и восток Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Также на 2021 год запланировано строительство большой Киевской обходной дороги. Ожидается, что проект завершат до 2025 года. Ориентировочная стоимость его реализации составит 85 млрд гривен.

Кроме того, "Укравтодор" планирует отремонтировать 150 мостов – это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

В частности, кроме запланированного открытия моста в Запорожье, еще одним стратегическим проектом станет мост через Днепр в городе Кременчуг (Полтавская область). "Укравтодор" рассчитывает завершить строительство в ближайшие три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший замминистра инфраструктуры Украины, эксперт по транспортным вопросам Александр Кава заявил, что в недалеком будущем появится несколько платных дорог. Первым станет участок Киев – Белая Церковь.

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что первые платные трассы в Украине построят в 2024 году.