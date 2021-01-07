В Україні провели моніторинг ринку газу: Вітренко розповів про проблеми

Міністерство енергетики та вугільної промисловості закінчило моніторинг роздрібного ринку газу в Україні.

"Ми показали проблеми на цьому ринку. Ми показали вразливість споживачів до зловживань на цьому ринку, так само як вразливість споживачів і до стрімкого зростання ринкових цін", – повідомив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко у Facebook.

За його словами, субсидії є механізмом державної допомоги тим, хто не може сплачувати справедливу ринкову ціну. Однак вони не вирішують проблему вразливості споживачів до зловживань на ринку природного газу, коли українці сплачують ціну, вищу за справедливий ринковий рівень.

"Так само субсидії не вирішують проблему вразливості споживачів до значного збільшення ринкової ціни. Міненерго запропонувало варіант вирішення цієї проблеми. Наразі він опрацьовується з іншими міністерствами", – резюмував Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.