Українці заплатять за комуналку на 90 млрд гривень більше через зростання тарифів

Українці 2021 року заплатять за комунальні послуги на 90 мільярдів гривень більше через зростання тарифів, ніж 2020-го.

"У 2021 році українські споживачі сплатять за комунальні послуги на 90 мільярдів більше, ніж вони платили до цього, але водночас нам субсидії урізали на 3 мільярди. Я абсолютно не бачу не те що логіки, а здорового глузду", – повідомив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ГолосUA.

"Якщо ми говоримо, що дбаємо про українців, то як ми можемо під час зростання тарифів на 90 мільярдів урізати субсидії до 32 мільярдів, запланованих на цей рік. Минулого року було 35, а зростання тарифів буде на 90 мільярдів", – додав Попенко.

Експерт також очікує, що заборгованість населення за комуналку виросте 2021 року.

"Якщо подивитися на період жовтень 2019-жовтень 2020 року, тарифи підвищилися на 50% і українці не сплатили 5 мільярдів гривень. Сума боргів за житлово-комунальні послуги зросла на 5 мільярдів. У 2021 році у мене вийшла цифра в 6,7 мільярда гривень, на яку збільшиться борг українських споживачів у 2021 році", – резюмував Попенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф на електроенергію, внаслідок перші 100 кВт*год струму подорожчають у 1,86 раза. Крім того, в уряді вже розробляють проєкт нового перегляду цін, який, імовірно, приймуть після закінчення опалювального сезону.

Отже, зараз розглядається такий варіант:

з 1 січня ввести єдиний тариф у 1,68 грн за кВт*год (рішення вже ухвалено);

з 1 квітня (орієнтовно) або повністю скасувати контрольований тариф (якщо собівартість електроенергії буде до 2,1 грн за кВт*год), або підвищити ціну приблизно до 2 грн.

Також в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" з 1 січня 2021 більше НЕ буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Усі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною.