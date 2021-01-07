Україна збільшила запаси газу до 10-річного рекорду

В Україні запас природного газу досяг 23,5 мільярда кубометрів – це найвищий показник на початок нового року за останнє десятиріччя.

Водночас такий обсяг на 25% перевищує показники минулого року. Про це повідомляє "Укртрансгаз".

В українських підземних сховищах 7,7 мільярда кубометрів газу належать іноземним компаніям з 24 країн. За підсумками року Україна майже в чотири рази збільшила обсяги зберігання, що належать нерезидентам.

У жовтні-грудні 2020 року з ПСГ було відібрано 4,6 мільярда кубометрів газу, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Усього протягом минулого року рівень відбору склав 7,8 мільярда кубометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

"Нафтогаз" із 1 січня 2021 року більше не буде під'єднувати своїх клієнтів до тарифу "Річний". Всі, хто встиг скористатися такою послугою, продовжать отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною. Решта ж зможе користуватися тільки місячним тарифом.