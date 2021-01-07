Украина увеличила запасы газа до 10-летнего рекорда

В Украине запас природного газа достиг 23,5 миллиарда кубометров – это самый высокий показатель на начало нового года за последнее десятилетие.

Вместе с тем такой объем на 25% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает "Укртрансгаз".

В украинских подземных хранилищах 7,7 миллиарда кубометров газа принадлежат иностранным компаниям из 24 стран. По итогам года Украина почти в четыре раза увеличила объемы хранения, принадлежащих нерезидентам.

В октябре-декабре 2020 года из ПХГ было отобрано 4,6 миллиарда кубометров газа, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего в течение прошлого года уровень отбора составил 7,8 миллиарда кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.