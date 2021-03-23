Україна виплатила МВФ понад 65 млн доларів за неотримані транші

Протягом 2014-2020 років Україна заплатила 46,3 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) або 65,74 млн доларів комісії за неотримані транші на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомили в Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит "Економічної правди". Ця комісія (Commitment fee) передбачена умовами співпраці України як позичальника з МВФ, її розмір залежить від суми кредитів кожної країни та розміру її квоти.

"У 2020 році сума комісії становила 0,1% на рік від суми траншів, які мали бути отримані протягом року. Але сума комісії пропорційно зменшується та повертається на суму траншів, що були фактично отримані", – розповіли в НБУ.

За шість років співпраці за трьома програмами з МВФ Україна заплатила йому 61,48 млн доларів за поточним курсом або 43,3 млн СПЗ:

за програмою SB-2014 Україна отримала 3,0 млрд СПЗ, сума сплачених коштів за недоотримані транші становила 8,3 млн СПЗ (або 0,28% від отриманих траншів за програмою);

за програмою EFF-2015 Україна отримала 6,2 млрд СПЗ, сума сплачених коштів за недоотримані транші сягнула 31,1 млн СПЗ (або 0,50% від отриманих траншів за програмою);

за програмою SB-2018 Україна отримала 1,0 млрд СПЗ, сума сплачених коштів за недоотримані транші – 3,9 млн СПЗ (або 0,39% від отриманих траншів за програмою).

Крім того, за програмою stand-by 2020 року Україна перерахувала МВФ ще 5,2 млн СПЗ. Із них фонд повернув 2,3 млн СПЗ, тому фактично наша країна заплатила кредитору 4,26 млн доларів. Зазначається, що останню виплату ще можна повернути у тому разі, якщо Україна отримає всі транші, які передбачено чинною кредитною програмою.

"Якщо у 2021 році Україна отримає й інші транші від МВФ, Фонд поверне виплачені Національним банком у 2020 році 3,0 млн СПЗ", – пояснили в Нацбанку.

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