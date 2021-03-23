Украина выплатила МВФ более 65 млн долларов за неполученные транши

В течение 2014-2020 годов Украина заплатила 46,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или 65,74 млн долларов комиссии за неполученные транши в пользу Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) в ответ на запрос "Экономической правды". Эта комиссия (Commitment fee) предусмотрена условиями сотрудничества Украины как заемщика с МВФ, ее размер зависит от суммы кредитов каждой страны и размера ее квоты.

"В 2020 году сумма комиссии составила 0,1% в год от суммы траншей, которые должны быть получены в течение года. Но сумма комиссии пропорционально уменьшается и возвращается на сумму траншей, которые были фактически получены", – рассказали в НБУ.

За шесть лет сотрудничества по трем программам с МВФ Украина заплатила ему 61,48 млн долларов по текущему курсу или 43,3 млн СПЗ:

по программе SB-2014 Украина получила 3,0 млрд СПЗ, сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 8,3 млн СПЗ (или 0,28% от полученных траншей по программе)

по программе EFF-2015 Украина получила 6,2 млрд СПЗ сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 31,1 млн СПЗ (или 0,50% от полученных траншей по программе)

по программе SB-2018 Украина получила 1,0 млрд СПЗ, сумма уплаченных средств за недополученные транши составила 3,9 млн СПЗ (или 0,39% от полученных траншей по программе).

Кроме того, по программе stand-by 2020 года Украина перечислила МВФ еще 5,2 млн СПЗ. Из них фонд вернул 2,3 млн СПЗ, поэтому фактически наша страна заплатила кредитору 4,26 млн долларов. Отмечается, что последнюю выплату еще можно вернуть в том случае, если Украина получит все транши, которые предусмотрены действующей кредитной программой.

"Если в 2021 году Украина получит и другие транши от МВФ, Фонд вернет выплаченные Национальным банком в 2020 году 3,0 млн СПЗ", – пояснили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сможет ли Украина отказаться от МВФ и какие советы получает от кредитора.