Тимошенко: влада підвищує захмарні тарифи замість збереження економіки

Замість реалізації стратегії зі збереження економіки, підтримки власних громадян і впровадження національного патріотизму в усі сфери суспільного життя, влада підвищує і без того захмарні тарифи та вдосконалює корупційні схеми попередників.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. За її словами, урядом керують "дилетанти, непрофесійністю яких заради власної вигоди користуються міжнародні спекулянти".

На підтвердження своїх слів Тимошенко навела результати державного аудиту НАК "Нафтогаз", який показав, що з державного підприємства незаконно виведено 225 мільярдів гривень за межі України. Щоправда, як наголосила нардепка, виявлені махінації не отримали логічного продовження у вигляді кримінальних справ, а навпаки – дозволили топменеджерам Нафтогазу просунутися кар’єрними сходами. Як відомо, Андрія Коболєва призначили в наглядову раду ще однієї відомої компанії, а Юрія Вітренка поставили виконувати обов’язки міністра енергетики.

"Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів. Це більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ!!! І це ті гроші, які незаконно витягли з кишені кожного! За нової влади старі корупційні схеми збереглися і стали ще більш дохідними!" – написала Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" нагадала, що у 2009 році її уряд провів країну через епідемію грипу та світову фінансову кризу, не підвищуючи тарифів і не вганяючи країну у непосильні борги.

До того ж, за її словами, Україна має унікальну можливість забезпечувати своїх громадян дешевими енергоносіями – завдяки газу власного видобутку і підземним газовим сховищам, які дозволяють закуповувати газ влітку за найнижчими цінами й продавати його за такими ж низькими цінами у зимовий період.

"Як мій уряд виходив з кризи? Втілювали у життя жорстку й ефективну антикризову програму для збереження економіки, не слухали "порад" зовнішніх лобістів та усвідомлювали, що головне завдання влади – дбати про людей. Не вмієте самі ефективно управляти країною – запитайте тих, хто знає, як це робити", – написала парламентарка.