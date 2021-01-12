Тимошенко: власть повышает заоблачные тарифы вместо сохранения экономики

Вместо реализации стратегии по сохранению экономики, поддержки собственных граждан и внедрения национального патриотизма во все сферы общественной жизни, власть повышает и без того заоблачные тарифы и совершенствует коррупционные схемы предшественников.

Об этом написала на своей странице в Facebook лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, правительством руководят "дилетанты, непрофессионализмом которых ради собственной выгоды пользуются международные спекулянты".

В подтверждение своих слов Тимошенко привела результаты государственного аудита НАК "Нафтогаз", который показал, что из государственного предприятия незаконно выведено 225 миллиардов гривен за пределы Украины. Правда, как отметила нардеп, обнаруженные махинации не получили логического продолжения в виде уголовных дел, а наоборот – позволили топ-менеджерам Нафтогаза продвинуться по карьерной лестнице. Как известно, Андрея Коболева назначили в наблюдательный совет еще одной известной компании, а Юрия Витренко поставили исполнять обязанности министра энергетики.

"Государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов. Это больше, чем кредиты, которые Украина дает МВФ!!! И это те деньги, которые незаконно вытащили из кармана каждого! При новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными!" – написала Тимошенко.

Лидер "Батьківщини" напомнила, что в 2009 году ее правительство провело страну из-за эпидемии гриппа и мировой финансовый кризис, не повышая тарифов и не вгоняя страну в непосильные долги.

К тому же, по ее словам, Украина имеет уникальную возможность обеспечивать своих граждан дешевыми энергоносителями – благодаря газу собственной добычи и подземным газовым хранилищам, которые позволяют закупать газ летом по самым низким ценам и продавать его по таким же низким ценам в зимний период.

"Как мое правительство выходило из кризиса? Воплощали в жизнь жесткую и эффективную антикризисную программу для сохранения экономики, не слушались "советов" внешних лоббистов и понимали, что главная задача власти – заботиться о людях. Не умеете сами эффективно управлять страной – спросите тех, кто знает, как это делать", – написала парламентарий.