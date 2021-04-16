Правозахисниця Суслова: у Шмигаля затримка вже 4 дні, це тривожний дзвіночок

Кабінет міністрів України на чотири дні прострочив виплати по субсидіям на послуги житлово-комунального господарства.

Про це повідомила лідерка жіночого руху, правозахисниця Ірина Суслова на своїй сторінці у Facebook. Вона назвала це тривожним дзвіночком.

Водночас Міністерство фінансів оприлюднило звіт, згідно до якого за підсумками першого кварталу 2021 року перевиконав доходи до Державного бюджету на 10 млрд грн та зберіг на казначейському рахунку понад 30 млрд грн.

"Уряд знов нехтує своїми обов’язками. Цього разу виплата грошей по субсидіях на послуги ЖКГ прострочена уже на 4 дні! 31 млрд гривень – величезні гроші, тоді ж чому не вистачає грошей на субсидії? Тому що уряд просто зекономив на соцвиплатах малозабезпеченим та на місцевих бюджетах. Ось таким чином "зайві кошти" опинились на казначейському рахунку", – обурилась Суслова.

За словами колишньої народної депутатки, українцям загрожує додаткове скорочення видатків держбюджету через умови МВФ. Тобто грошей не вистачатиме не лише на субсидії. Суслова стверджує, що від Верховної Ради вимагають проголосувати певні закони, щоб отримати новий кредит.

"Відповідальність за наслідки такої бюджетної політики зараз повністю і на пряму, та навіть медійно, перекладають на парламент, хоча це абсолютно не юрисдикція нардепів. Саме Мінфін взяв на себе зобов’язання перед МВФ скорочувати видатки держбюджету на "соціалку" для того, щоб віддавати одні борги й позичати знов. Казки про перевиконання планів – лише видимість прекрасної роботи для тих, хто може дати у борг ще і ще. Нас запевняють, що Україна незалежна. Насправді ми не просто залежні, ми сидимо на голці міжнародних кредитів. А злазити з цієї голки буде дуже важко, тому що з кожним днем набираємось ще більше боргів та обов’язків перед кредиторами!" – зазначила правозахисниця.

Суслова переконана: вихід один – відмовитись від регулярних боргових ям, розвиваючи власну економіку. Бо обов’язки перед іноземними позичальниками – не просто непосильна ноша, а тягар для державного бюджету.

Зазначимо, уряд заощадив гроші за рахунок скорочення видатків на соціальні виплати, а також не додавши кошти місцевим бюджетам.

Програма "Виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення" недофінансована в першому кварталі на 14,9 млрд грн. Громади недоотримали 2,6 млрд грн.

Крім того, ряд міністерств досі не затвердив паспорти своїх бюджетних програм, на які державою були передбачені кошти. А це ще понад 23,4 млрд грн "заощаджень". У той же час, дефіцит пенсійного фонду – близько 7,5 млрд грн. А його сукупні борги наближаються до 70 млрд грн.

За інформацією з перевірених джерел, показні звіти Мінфін готує, щоб переконати іноземних донорів дати ще один кредит в розмірі 700 млн доларів.