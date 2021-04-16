Правозащитница Суслова: у Шмыгаля задержка уже 4 дня, это тревожный звоночек

Кабинет министров Украины на четыре дня просрочил выплаты по субсидиям на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщила лидер женского движения, правозащитница Ирина Суслова на своей странице в Facebook. Она назвала это тревожным звоночком.

В то же время Министерство финансов обнародовало отчет, согласно которому по итогам первого квартала 2021 года перевыполнило доходы в Государственный бюджет на 10 млрд грн и сохранил на казначейском счету более 30 млрд грн.

"Правительство снова пренебрегает своими обязанностями. На этот раз выплата денег по субсидиям на услуги ЖКХ просрочена уже на 4 дня! 31 млрд гривен – огромные деньги, тогда почему не хватает денег на субсидии? Потому что правительство просто сэкономило на соцвыплатах малообеспеченным и на местных бюджетах. Вот таким образом "лишние деньги" оказались на казначейском счету", – возмутилась Суслова.

По словам бывшего народного депутата, украинцам грозит дополнительное сокращение расходов госбюджета из-за условий МВФ. То есть денег не хватает не только на субсидии. Суслова утверждает, что от Верховной Рады требуют проголосовать определенные законы, чтобы получить новый кредит.

"Ответственность за последствия такой бюджетной политики сейчас полностью и на прямую, и даже медийно, переводят на парламент, хотя это совершенно не юрисдикция нардепов. Именно Минфин взял на себя обязательства перед МВФ сокращать расходы госбюджета на "социалку" для того, чтобы отдавать одни долги и занимать снова. Сказки о перевыполнении планов – лишь видимость прекрасной работы для тех, кто может дать в долг еще и еще. Нас уверяют, что Украина независима. На самом деле мы не просто зависимы, мы сидим на игле международных кредитов. А слезать с этой иглы будет очень трудно, потому что с каждым днем набираемся еще больше долгов и обязательств перед кредиторами!" – отметила правозащитница.

Суслова убеждена: выход один – отказаться от регулярных долговых ям, развивая собственную экономику. Потому обязанности перед иностранными заемщиками – не просто непосильная ноша, а бремя для государственного бюджета.

Отметим, правительство сэкономило деньги за счет сокращения расходов на социальные выплаты, а также не добавив средства местным бюджетам.

Программа "Выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения" недофинансирована в первом квартале на 14,9 млрд грн. Общины недополучили 2,6 млрд грн.

Кроме того, ряд министерств до сих пор не утвердил паспорта своих бюджетных программ, на которые государством были предусмотрены средства. А это еще более 23,4 млрд грн "сбережений". В то же время, дефицит пенсионного фонда – около 7,5 млрд грн. А его совокупные долги приближаются к 70 млрд грн.

По информации из проверенных источников, показные отчеты Минфин готовит, чтобы убедить иностранных доноров дать еще один кредит в размере 700 млн долларов.