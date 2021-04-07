Стало відомо, кому загрожують нові санкції РНБО

Софія Закревська Економіка 17:25, 7.04.2021 Оновлено: 17:46, 7.04.2021

У п'ятницю, 9 квітня, відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Передбачається, що на ньому буде продовжено введення обмежувальних заходів проти контрабандистів.

За даними ZN.UA, у санкційному списку можуть опинитися ті, хто має значний вплив на ринок незаконного ввезення та вивезення товарів в Україні, але не потрапив до топ-10. При цьому не очікується, що санкції загрожують "королям контрабанди".

Крім того, за інформацією видання, санкції РНБО можуть стосуватися і бенефіціарів конвертаційних центрів. Згідно з підрахунками Інституту соціально-економічної трансформації, внаслідок їхньої роботи Україна щорічно втрачає не менше ніж 18 млрд гривень із держбюджету. Всього ж щороку через конвертаційні центри проходить близько 60 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топконтрабандистів і повернула стратегічний нафтопровід у власність держави. Пізніше Володимир Зеленський активував рішення РНБО, яким було введено санкції проти "десятки найбільших контрабандистів", а також 79 компаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від роботи, оскільки вони можуть бути причетні до корупції. Це сталося відразу після засідання РНБО.

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