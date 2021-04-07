Стало известно, кому грозят новые санкции СНБО

В пятницу, 9 апреля, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Предполагается, что на нем будет продолжено введение ограничительных мер против контрабандистов.

По данным ZN.UA, в санкционном списке могут оказаться те, кто имеет значительное влияние на рынок незаконного ввоза и вывоза товаров в Украине, но не попал в топ-10. При этом не ожидается, что санкции угрожают "королям контрабанды".

Кроме того, по информации издания, санкции СНБО могут коснуться и бенефициаров конвертационных центров. Согласно подсчетам Института социально-экономической трансформации, вследствие их работы Украина ежегодно теряет не менее 18 млрд гривен из госбюджета. Всего же каждый год через конвертцентры проходит около 60 млрд гривен.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов и вернул стратегический нефтепровод в собственность государства. Позже Владимир Зеленский активировал решение СНБО, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов", а также 79 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 работников Гостаможслужбы отстранили от работы, поскольку они могут быть причастны к коррупции. Это произошло сразу после заседания СНБО.