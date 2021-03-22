Розмальований фасад Офісу президента відмиють за 250-300 тисяч

Юрій Сергієнко Економіка 22:49, 22.03.2021 Оновлено: 00:31, 23.03.2021

Роботи з очищення фасаду будівлі Офісу президента в Києві від фарби обійдуться в 250-300 тисяч гривень.

Державне управління справами наразі обирає компанію, яка займеться такими роботами, повідомляється на сторінці ОП у Facebook.

Зазначається, що вже заявки подали близько 10 компаній, які пропонують відмити фарбу з будівлі на Банковій.

"Держуправління справами обиратиме компанії, які здатні виконати необхідні роботи і вартість послуг яких буде найменшою. Наразі близько 10 компаній запропонували свої послуги... вони оцінюють свою роботу в 250-300 тисяч гривень", – підкреслили в ОП.

Також триває підбір компаній, які виконають ремонт будівлі: необхідно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, зокрема, окремих кабінетів на різних поверхах, де сталося загоряння.

Facebook Офісу президента.

Раніше стало відомо, що загальна вартість відновлювальних робіт оцінюється в 2 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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