Разрисованный фасад Офиса президента отмоют за 250-300 тысяч
Работы по очистке фасада здания Офиса президента в Киеве от краски обойдутся в 250-300 тысяч гривен.
Государственное управление делами сейчас выбирает компанию, которая займется такими работами, сообщается на странице ОП в Facebook.
Отмечается, что уже заявки подали около 10 компаний, которые предлагают отмыть краску со здания на Банковой.
"Госуправделами будет выбирать компании, которые способны выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Сейчас около 10 компаний предложили свои услуги… они оценивают свою работу в 250-300 тысяч гривен", – подчеркнули в ОП.
Также продолжается подбор компаний, которые выполнят ремонт здания: необходимо заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в частности, отдельных кабинетов на разных этажах, где произошло возгорание.
Ранее стало известно, что общая стоимость восстановительных работ оценивается в 2 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство и есть один задержанный.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.