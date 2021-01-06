Росія різко скоротила транзит газу через Україну
"Газпром" на початку січня знизив транзит російського газу через Україну до 130 млн кубометрів на добу.
Ще в кінці грудня російський монополіст постачав через українську газотранспортну систему близько 180 млн кубометрів на добу. Про це повідомив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.
"Оператор готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому", – підкреслив Макогон.
Нагадаємо, 30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Також Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Транзит газу через Україну в першому кварталі 2020 скоротився вдвічі порівняно з обсягами, які були прокачані в минулі роки. При цьому російський "Газпром", не дивлячись на зниження обсягів, заплатив за повною вартістю.