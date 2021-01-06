Росія різко скоротила транзит газу через Україну

"Газпром" на початку січня знизив транзит російського газу через Україну до 130 млн кубометрів на добу.

Ще в кінці грудня російський монополіст постачав через українську газотранспортну систему близько 180 млн кубометрів на добу. Про це повідомив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

"Оператор готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому", – підкреслив Макогон.

Нагадаємо, 30 грудня 2019 "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольному комітету.

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