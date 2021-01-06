Россия резко сократила транзит газа через Украину
"Газпром" в начале января снизил транзит российского газа через Украину до 130 млн кубометров в сутки.
Еще в конце декабря российский монополист поставлял через украинскую газотранспортную систему около 180 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
"Оператор готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", – подчеркнул Макогон.
Напомним, 30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Также Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 упал вдвое по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы. При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости.