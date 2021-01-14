Курс біткоїна зміцнився на психологічній позначці

Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 14 січня, піднялася до 35,1 тисячі доларів.

Ринкова капіталізація монети перевищила 738,4 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Аналітики зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їхнє котирування вгору. Подорожчання біткоїну обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости й далі.

У JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїну може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже в найближчий рік її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.