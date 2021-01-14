Курс биткоина укрепился на психологической отметке

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 14 января, поднялась до 35,1 тысячи долларов.

Рыночная капитализация монеты превысила 738,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 года курс вырос на 240%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.