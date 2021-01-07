Курс біткоїна рекордно злетів після штурму Капітолію у США

Середня ринкова вартість біткоїна в четвер, 7 січня, досягла позначки 37,2 тисячі доларів на тлі штурму Капітолію у США.

За добу головна цифрова валюта подорожчала на 6,3%, а за останній тиждень – на 28%. Ринкова капіталізація монети перевищила 689 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Вартість біткоїна різко пішла вгору, коли у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

Аналітики також зазначали, що зараз відбувається сплеск інтересу до криптовалют, що підштовхує їх котирування вгору. Подорожчання біткоїна обумовлено надіями на становлення криптовалют загальноприйнятим засобом платежу в майбутньому. Експерти прогнозують, що монета буде рости і далі.

Водночас у JPMorgan прогнозують, що в довгостроковій перспективі ціна біткоїна може перевищити 146 тисяч доларів. Представники банку зазначили, що в майбутньому криптовалюта буде поступово витісняти золото як "захисний актив", а вже в найближчий рік її курс може коливатися в межах 50-100 тисяч доларів.

Ринкова капіталізація монети перевищила 689 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна може злетіти до 340 тисяч доларів. Максимальна позначка для криптовалюти – 1,6 млн доларів. Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.