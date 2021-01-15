Курс біткоїну пішов на спад після різкого стрибка

Середня ринкова вартість біткоїну в п'ятницю, 15 січня, впала до 38,2 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подешевшала на 1,5 тисячі доларів.

Водночас ринкова капіталізація монети просіла до 711,7 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Нова хвиля зростання курсу валюти почалася в грудні, коли за кілька тижнів біткоїн подорожчав на 40%. За підсумками 2020 року курс виріс на 240%.

Раніше вартість біткоїну різко пішла вгору після того, як у Вашингтоні після багатотисячного мітингу прихильників президента Дональда Трампа протестувальники рушили на штурм Капітолію, щоб перешкодити формальному затвердженню результатів виборів.

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