Кабмін зробив Україну токсичною для інвесторів через борги в 'зеленій' енергетиці, – Буймістер

Кабінет міністрів України нагромаджує борги перед інвесторами у відновлювану енергетику країни і через це держава стала токсичною для інвесторів. Через це вони не мають жодної мотивації співпрацювати з владою.

Про це у Facebook написала народна депутатка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

"Сьогодні 1 квітня, але я знаю, кому точно не до жартів. Зараз я про міжнародних та внутрішніх інвесторів у відновлювану енергетику. Вже більш ніж півроку прем’єр-міністр Денис Шмигаль, судячи з заяв, нібито багато робить для виходу сектору з боргової кризи. Та, якщо подивитись на реальний стан речей, цього надзвичайно мало", – заявила Буймістер.

За її інформацією, за минулий рік Кабмін недоплатив міжнародним та національним інвесторам 22,4 мільярди гривень за вироблену в країні "зелену" енергію.

"Графік виплат критично порушено, бо уряд не спромігся здійснити оплати вже в дві контрольні дати. Це 31 грудня 2020 року та 31 березня 2021 року. Станом на зараз мало бути сплачено 12,3 мільярдів гривень, але перераховано значно менше – 3,1", – пояснила вона.

Нардепка додала, що глава уряду особисто поставив підпис під меморандумом у червні 2020 року. І особисто взяв відповідальність за виконання графіку виплат боргів.

"Коли наші іноземні партнери бачать, що ніхто з боку влади не бажає виконувати зобов’язання – це робить Україну токсичною на міжнародній арені", – сказала Буймістер.

Як повідомлялося, за результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів у навколишнє середовище та підтримують розвиток "зеленої" енергетики в Україні.

Нагадаємо, Європарламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Іноземні інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Представник Єврокомісії в Україні Торстен Велерт вказує, що Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний у 2020-му меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.