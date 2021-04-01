Кабмин сделал Украину токсичной для инвесторов из-за долгов в 'зеленой' энергетике, – Буймистер

Кабинет министров Украины накапливает долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику страны и поэтому государство стало токсичным для инвесторов. Поэтому они не имеют никакой мотивации сотрудничать с властью.

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Сегодня 1 апреля, но я знаю, кому точно не до шуток. Сейчас я о международных и внутренних инвесторах в возобновляемую энергетику. Уже более полугода премьер-министр Денис Шмыгаль, судя по заявлениям, якобы много делает для выхода сектора из долговой кризиса. Но, если посмотреть на реальное положение вещей, этого очень мало", – заявила Буймистер.

По ее информации, за прошлый год Кабмин недоплатил международным и национальным инвесторам 22,4 миллиарда гривен за произведенную в стране "зеленую" энергию.

"График выплат критически нарушен, поскольку правительство не смогло осуществить оплаты уже в две контрольные даты. Это 31 декабря 2020 и 31 марта 2021 года. По состоянию на сейчас должно быть оплачено 12,3 миллиарда гривен, но перечислено значительно меньше – 3,1" , – пояснила она.

Нардеп добавила, что глава правительства лично поставил подпись под меморандумом в июне 2020 года. И лично взял ответственность за выполнение графика выплат долгов.

"Когда наши иностранные партнеры видят, что никто со стороны власти не желает выполнять обязательства – это делает Украину токсичной на международной арене", – сказала Буймистер.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.

Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.