Дедалі більше українців хочуть стати заробітчанами: дослідження

В Україні зростає попит серед претендентів на роботу за кордоном. Із приходом карантину він тільки виріс. Так, у лютому 2021-го на сайті Jooble люди шукали закордонні вакансії більш ніж 70 тисяч разів.

Про це свідчать підсумки дослідження сайту з пошуку роботи Jooble спільно зі стафінговою компанією ANCOR. 63% опитаних працівників фізичної праці готові переїхати в інший регіон країни або за кордон заради роботи за контрактом або вахтовим методом.

Ключові причини, які мотивують здобувачів до такого кроку:

більш висока зарплата;

офіційне працевлаштування;

забезпечення місцем проживання;

надбавка до зарплати в разі роботи у складних умовах;

додаткові бонуси у вигляді оплати проїзду, харчування, відпочинку, витрат на мобільний зв'язок, інтернет, спецодяг.

Водночас 16% респондентів повідомили, що їм не підходить робота за контрактом або вахтовим методом. Насамперед вони просто не готові переїжджати в інше місто або країну, а також побоюються, що роботодавець може виявитися несумлінним і обдурити їх щодо рівня зарплати або обіцяних компенсацій, а пропоновані умови проживання виявляться неприйнятними.

Керівниця відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна зазначає, що попит серед українських претендентів на роботу за кордоном є постійно, і з приходом карантину він тільки виріс – про це свідчать дані сайту. Починаючи з червня 2020 кількість запитів зростає з кожним місяцем, тільки в лютому 2021 року на сайті Jooble люди шукали закордонні вакансії більш ніж 70 тисяч разів. Найбільший попит, як і до карантину, мають Польща, Німеччина, Чехія, Литва та Італія.

Нагадаємо, що консул України в Любліні (Польща) Василь Павлюк заявив, що заробітчани у разі порушення правил можуть на три роки втратити право в'їзду на територію сусідньої держави. Також він нагадав про необхідність дотримуватися законів іншої країни та мати дійсну медичну страховку.

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