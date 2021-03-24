Все больше украинцев хотят стать заробитчанами: исследование
В Украине растет спрос среди соискателей на работу за границей. С приходом карантина он только вырос. Так, в феврале 2021-го на сайте Jooble люди искали заграничные вакансии более 70 тысяч раз.
Об этом свидетельствуют итоги исследования сайта по поиску работы Jooble совместно со стаффинговой компанией ANCOR. 63% опрошенных работников физического труда готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом.
Ключевые причины, мотивирующие соискателей к такому шагу:
более высокая зарплата;
официальное трудоустройство;
обеспечение местом проживания;
надбавка к зарплате в случае работы в сложных условиях;
дополнительные бонусы в виде оплаты проезда, питания, отдыха, расходов на мобильную связь, интернет, спецодежду.
При этом 16% респондентов сообщили, что им не подходит работа по контракту или вахтовым методом. В первую очередь, они просто не готовы переезжать в другой город или страну, а также опасаются, что работодатель может оказаться недобросовестным и обмануть их касательно уровня зарплаты или обещанных компенсаций, а предлагаемые условия проживания окажутся неприемлемыми.
Руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина отмечает, что спрос среди украинских соискателей на работу за границей есть постоянно, и с приходом карантина он только вырос – об этом свидетельствуют данные сайта. Начиная с июня 2020 количество запросов растет с каждым месяцем, только в феврале 2021 года на сайте Jooble люди искали заграничные вакансии более 70 тысяч раз. Наибольшим спросом, как и до карантина, пользуются Польша, Германия, Чехия, Литва и Италия.
Напомним, что консул Украины в Люблине (Польша) Василий Павлюк заявил, что заробитчане при нарушении правил могут на три года лишиться права въезда на территорию соседнего государства. Также он напомнил о необходимости соблюдать законы другой страны и иметь действительную медицинскую страховку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заробитчане обязаны платить налоги в бюджет Украины. Для этого необходимо в налоговой по месту регистрации заполнить декларацию. Ставка для тех стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом.
В НБУ прогнозируют, что трудовые мигранты в 2021-м перечислят в Украину около 13 млрд долларов, что на 8% больше, чем в 2020-м. Поступления от путешествий вернутся на докризисный уровень уже в следующем году.