Заробитчанам грозит запрет на въезд в Польшу: консул озвучил правила

Генеральный консул Украины в Люблине (Польша) Василий Павлюк заявил, что заробитчане при нарушении правил могут на три года лишиться права въезда на территорию соседнего государства.

"Первое, должно быть приглашение, подтвержденное воеводой, имеется в виду администрацией воеводы. В Украине много аферистов, которые продают фальсифицированные приглашения. Людей на границе задерживают, люди платят штрафы, их позже депортируют. И они потом не смогут въехать в страны ЕС 3-5 лет", – сказал он в программе "Сегодня Утро" на канале "Украина 24".

Также консул напомнил о необходимости соблюдать законы другой страны и иметь действительную медицинскую страховку. "Второе, если вы выезжаете за границу, вы должны понять – это другое государство, другие законы. Вы должны себя защищать, изучите, почитайте книжку, требования к иностранцам в том государстве, куда направляетесь. Люди приезжают как из села в село. Ничего подобного. Это другое государство, другие законы. И страхуйтесь. Вы руку, ногу сломаете – за вас никто не будет платить. Вы будете платить, такая правда", – сказал он.

Напомним, в Украине трудовые мигранты смогут получать гранты в размере 150 тыс. грн на открытие собственного бизнеса. Обязательное условие: они должны за счет собственных средств удвоить капитал и потратить его на открытие бизнеса.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "заробитчане" перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически переводы от тех, кто находится за границей, являются одним из основных источников поступления валюты в страну.