В Україні після свят подорожчають яйця: прогноз аналітика

В Україні в січні 2021-го подорожчають яйця. Незважаючи на те, що попит знизиться, через подорожчання сировини і скорочення поголів'я птиці зростання цін уникнути не вдасться.

Такий прогноз озвучила експертка з птахівництва Асоціації тваринників України і компанії AVA Group Ірина Бойко, передає пресслужба організації. "На кінець грудня 2020-го собівартість виробництва яєць на підприємствах коливається в межах 22 грн/10 шт., а кінцева ціна на полицях споживачів – від 30 грн/10шт. Питання, як зміниться ціна в січні 2021-го? Жоден виробник не має чіткої відповіді. Після новорічних свят попит споживачів знизиться, а ось ціна на яйця, швидше за все, збільшиться", – прогнозує аналітик.

Подорожчання яєць пов'язано зі стрімким зростанням цін зернових (кукурудза, пшениця) і білкових (макуха сої та соняшнику) на тлі їхнього дефіциту, це стало причиною подорожчання і комбікормів, які займають до 70-75% собівартості виробництва продукції.

На тлі цих новин фермери бояться, що не вистачить корму: деякі виробники скорочують поголів'я птиці, а деякі – навіть змушені закриватися, щоб перечекати непередбачувані коливання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.