Лікарняні в Україні могли скасувати з липня: в Раді ухвалили законопроєкт

Поліна Коваленко Особисті фінанси 18:32, 13.04.2021 Оновлено: 18:43, 13.04.2021

У Верховній Раді підтримали законопроєкт, який не дозволить позбавити українців, які працюють, права на допомогу з тимчасової непрацездатності у зв'язку з хворобою. Йдеться про законопроєкт №5187, який ухвалено в Верховній Раді у вівторок, 13 квітня.

Автором документа стала народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе. За ухвалення законопроєкту в першому читанні та в цілому проголосувало 304 нардепи під час пленарного засідання, яке транслювалося на офіційному YouTube-каналі парламенту. Щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця.

Проєктом вносяться зміни до окремих положень законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", якими відновлюється право громадян, які працюють, на отримання лікарняної допомоги у разі хвороби, якого українці могли бути позбавлені після 30 червня 2021 року. Причина цьому банальна – технічна помилка, якої припустилися депутати.

Зокрема, законом "Про реабілітацію в сфері охорони здоров'я", ухваленим наприкінці 2020 року, була допущена неточність, а саме – цим законом внесено зміни до іншого закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" в частині того, що допомога з тимчасової непрацездатності виплачується тільки на період реабілітації внаслідок хвороби. Тобто, з переліку страхових випадків вивели основний випадок – хвороба працівника, за яким Фонд соцстраху проводить відповідні страхові виплати. Ці зміни повинні були набути чинності з 30 червня 2021 року.

За словами автора документа, допомогу в такому страховому випадку щорічно отримують близько 2,5 млн застрахованих осіб, а тому з 30.06.2021 громадяни, що працюють, фактично могли бути позбавлені права на отримання допомоги у зв'язку із хворобою. Саме для вирішення цієї проблеми вносяться зміни в закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", якими повернуто редакцію відповідної норми, що діяла до ухвалення закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям масово затримують виплати за лікарняними. У Фонді соцстраху це пояснюють тим, що потреби у видатках перевищують темпи зростання доходів від частки єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Економіка Особисті фінанси

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