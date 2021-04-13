Больничные в Украине могли отменить с июля: в Раде приняли законопроект

В Верховной Раде поддержали законопроект, который не позволит лишить работающих украинцев права на пособие по временной нетрудоспособности в связи с болезнью. Речь идет о законопроекте №5187, который принят в Верховной Раде во вторник, 13 апреля.

Автором документа выступила народный депутат от партии "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе. За принятие законопроекта в первом чтении и в целом проголосовало 304 нардепа во время пленарного заседания, которое транслировалось на официальном YouTube-канале парламента. Чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца.

Проектом вносятся изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения", которыми возобновляется право работающих граждан на получение больничных пособий в случае болезни, которого украинцы могли быть лишены после 30 июня 2021 года. Причина этому банальна – допущенная депутатами техническая ошибка.

В частности, законом "О реабилитации в сфере здравоохранения", принятом в конце 2020 года, была допущена неточность, а именно – этим законом внесены изменения в другой закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" в части того, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается только на период реабилитации вследствие болезни. То есть, из перечня страховых случаев исключен основной случай – болезнь работника, по которому Фонд соцстраха проводит соответствующие страховые выплаты. Эти изменения должны были вступить в действие с 30 июня 2021 года.

По словам автора документа, помощь по такому страховому случаю ежегодно получают около 2,5 млн застрахованных лиц, а потому с 30.06.2021 работающие граждане фактически могли быть лишены права на получение пособия в связи с болезнью. Именно для решения этой проблемы вносятся изменения в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которыми возвращена редакция соответствующей нормы, действовавшая до принятия закона "О реабилитации в сфере здравоохранения".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам массово задерживают выплаты по больничным. В Фонде соцстраха это объясняют тем, что потребности в расходах превышают темпы роста доходов от доли единого социального взноса (ЕСВ).