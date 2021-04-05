Українцям платитимуть по дві пенсії: в Мінсоц розкрили деталі реформи

Українцям в результаті пенсійної реформи при досягнення 60-річчя платитимуть по дві виплати. Частину зарплати будуть відкладати на особистий рахунок працюючих в накопичувальному фонді.

На сайті Мінсоцполітики опублікували роз'яснення про те, як будуть працювати нові правила.

Головне, що пропонується змінити, – це право власності. Зараз працюючі люди "скидаються" грошима, а держава їх виплачує пенсіонерам. Сплачуючи соціальні внески, працюючі люди набувають страховий стаж, який впливає на розмір їх майбутньої пенсії, але у свою власність нічого не отримують. Тому їхня майбутня пенсія насправді залежатиме від того, скільки внесків сплачуватимуть у майбутньому інші люди, від того, скільки буде таких людей.

Законодавці пропонують, щоб частина внесків одразу надходила у власність людини, на її особистий рахунок в накопичувальному фонді. Працівник буде власником своїх пенсійних накопичень, сам обиратиме, в якому фонді накопичувати, може змінити фонд у будь-який час, якщо щось не подобається, залишити пенсійні накопичення у спадок, скористатись ними в критичних випадках, наприклад, для лікування.

Прем’єр-міністр запропонував при запровадженні накопичувальної системи не обтяжувати людей та бізнес додатковими платежами. Натомість держава перенаправлятиме частину сплачених податків та зборів на особистий рахунок людини в тому фонді, який визначить сам працівник.

Так, з податків, сплачених людиною, пропонується спрямовувати на накопичення частку в розмірі 2% від зарплати. Додатково внески в розмірі 2% від зарплати перенаправлятимуться людині з сум єдиного соціального внеску, які за неї сплатив роботодавець.

У подальшому внески необхідно збільшувати, щоб разом солідарна та накопичувальна пенсії забезпечували гідний рівень життя.

Пенсійні накопичення не "лежатимуть на рахунку". Вони одразу вкладатимуться в економіку країни, лише в ті інструменти, які визначені законодавством як найнадійніші (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проектів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, земля тощо).

Таким чином пенсійні накопичення будуть внутрішніми інвестиціями, які допомагатимуть економіці зростати, а кожен учасник системи пенсійних накопичень – інвестором своєї країни, який отримує від своїх інвестицій дохід. Саме так відбувається в 77 країнах світу.

Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір. За власним бажанням почати отримувати накопичувальну пенсію можна пізніше, ніж солідарну. Виплати з накопичувальної системи можуть бути довічними, одноразовими та на визначений строк.

Для того, щоб отримувати довічну виплату, людина обере собі компанію зі страхування життя з переліку найнадійніших, які визначить Національний банк України.

Якщо коштів накопичиться багато – більше, ніж потрібно для довічної пенсії в розмірі прожиткового мінімуму, то решту коштів людина може за власним вибором або отримати одноразово. В окремих ситуаціях пенсійні накопичення можна буде використати до виходу на пенсію в будь-якому віці. Зокрема, на лікування у випадку критичного стану здоров’я, в тому числі і на лікування членів сім’ї, у випадку набуття інвалідності 1 або 2 групи. Також людина зможе забрати свої пенсійні накопичення при виїзді на постійне місце проживання до іншої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.