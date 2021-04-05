Украинцам будут платить по две пенсии: в Минсоце раскрыли детали реформы

Украинцам в результате пенсионной реформы при достижении 60-летия будут платить по две выплаты. Часть зарплаты будут откладывать на личный счет работающих в накопительном фонде.

На сайте Минсоцполитики опубликовали разъяснения о том, как будут работать новые правила.

Главное, что предлагается изменить, – это право собственности. Сейчас работающие люди "сбрасываются" деньгами, а государство их выплачивает пенсионерам. Оплачивая социальные взносы, работающие люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии, но в свою собственность ничего не получают. Поэтому их будущая пенсия на самом деле будет зависеть от того, сколько взносов будут платить в будущем другие люди, от того, сколько будет таких людей.

Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Работающий будет собственником своих пенсионных накоплений, сам выбирая, в каком фонде накапливать, сможет поменять фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

Премьер-министр предложил при введении накопительной системы не обременять людей и бизнес дополнительными платежами. Взамен государство будет перенаправлять часть уплаченных налогов и сборов на личный счет человека в том фонде, который определит сам работник.

Так, из налогов, уплаченных человеком, предлагается направлять на накопление долю в размере 2% от зарплаты. Дополнительно взносы в размере 2% от зарплаты будут перенаправляться человеку с сумм единого социального взноса, которые заплатил работодатель.

В дальнейшем взносы необходимо увеличивать, чтобы вместе солидарная и накопительная пенсии обеспечивали достойный уровень жизни.

Пенсионные накопления будут не "лежать на счету", а сразу вкладываться в экономику страны, только в те инструменты, которые определены законодательством как надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, муниципальные ценные бумаги, акции и облигации предприятий, депозиты в надежных банках, банковские металлы, недвижимость, земля и т.д.).

Таким образом пенсионные накопления станут внутренними инвестициями, которые будут помогать экономике расти, а каждый участник системы пенсионных накоплений – инвестором своей страны, получающим от своих инвестиций доход. Именно так происходит в 77 странах мира.

Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не уменьшит ее размер. По собственному желанию начать получать накопительную пенсию можно позже, чем солидарную. Выплаты из накопительной системы могут быть пожизненными, одноразовыми и на определенный срок.

Для того, чтобы получать пожизненную выплату, человек выберет себе компанию по страхованию жизни из перечня надежных, которые определит Национальный банк Украины.

Если средств накопится много – больше, чем нужно для пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума, то остальные средства человек может по собственному выбору или получить единовременно или в виде дополнительной выплаты на определенный срок (не менее 10 лет), или также направить в страховую компанию, чтобы пожизненная выплата была больше прожиточного минимума.

Если средств накопится мало – недостаточно для пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума, то их можно будет забрать единовременно. В отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию в любом возрасте. В частности, на лечение в случае критического состояния здоровья, в том числе и на лечение членов семьи, в случае наступления инвалидности 1 или 2 группы. Также человек сможет забрать свои пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства в другую страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.